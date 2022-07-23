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Mersin'de 'simge ağaca' matkapla delik açıp zehir enjekte ettiler! Bakanlık soruşturma başlattı görevinden uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de 'simge ağaca' matkapla delik açıp zehir enjekte ettiler! Bakanlık soruşturma başlattı görevinden uzaklaştırıldı

MERSİN'de sahilde bulunan 'simge ağaca' zarar verilmesi ile ilgili soruşturma açıldı. 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine akıllara durgunluk veren ortaya çıkmış Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S gözaltına alınmıştı. Gelen son bilgiye göre Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.

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 MERSİN'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi
Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın, Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

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