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Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Akıllı telefonlarda kullanıcıların birçoğu izleniyor muyum korkusu yaşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle başkalarının telefonlarına sızabilmek kolay hale geldi. Telefonunuzda bu 3 belirti varsa dikkat edin! Muhtemeldir ki biri veya birileri tarafından izleniyorsunuz...

Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Akıllı telefonlarımızın gözetlendiğinden şüphelenmemize yol açan uygulamaları bir kaç yöntem ile ortaya çıkarabiliriz. Günümüzde cep telefonunu izlemek için kullanabilecek bir çok uygulama var. 

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Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Bu uygulamalar ile beraber telefonunuza erişerek evinizde ve işyerinizde sizi izleyebilir yada verilerinize ulaşabilir.

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Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Öncelikle akıllı telefonunuza erişmek isteyen kişi bir casus uygulaması yüklemek için telefonunuzu eline alması gerekir çünkü bir casus uygulaması yüklemesi uzaktan çok daha zor olacaktır. 

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Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin

Bu nedenle her hangi birisinin cep telefonunuza fiziksel olarak erişimi olmadığından emin olmanız gerekmektedir.

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