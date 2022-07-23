Bu 3 belirtiye dikkat! Telefonunuz izleniyor olabilir hemen kontrol edin
Akıllı telefonlarda kullanıcıların birçoğu izleniyor muyum korkusu yaşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle başkalarının telefonlarına sızabilmek kolay hale geldi. Telefonunuzda bu 3 belirti varsa dikkat edin! Muhtemeldir ki biri veya birileri tarafından izleniyorsunuz...
Akıllı telefonlarımızın gözetlendiğinden şüphelenmemize yol açan uygulamaları bir kaç yöntem ile ortaya çıkarabiliriz. Günümüzde cep telefonunu izlemek için kullanabilecek bir çok uygulama var.
Bu uygulamalar ile beraber telefonunuza erişerek evinizde ve işyerinizde sizi izleyebilir yada verilerinize ulaşabilir.
Öncelikle akıllı telefonunuza erişmek isteyen kişi bir casus uygulaması yüklemek için telefonunuzu eline alması gerekir çünkü bir casus uygulaması yüklemesi uzaktan çok daha zor olacaktır.
Bu nedenle her hangi birisinin cep telefonunuza fiziksel olarak erişimi olmadığından emin olmanız gerekmektedir.