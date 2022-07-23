Türkiye’nin en benzer ikizleri seçildiler

Bu yıl altıncısı düzenlenen "En Benzer Türkiye İkizler Yarışması"nda 30 ikiz kıyasıya yarıştı. Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 28 yaşındaki Gülten Abasız ile Ayten Keskin, "12 yaş altı" kategorisinde ise 3 yaşındaki Yavuz Ali ve Ebubekir Işık, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

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Ünye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen, "21. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Festival etkinlikleri çerçevesinde, "12 yaş üstü" ve "12 yaş altı" kategorilerinde 30 ikizin katıldığı "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" da gerçekleştirildi.

Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 28 yaşındaki Gülten Abasız ile Ayten Keskin, "12 yaş altı" kategorisinde ise 3 yaşındaki Yavuz Ali ve Ebubekir Işık, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Protokol üyeleri, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi. Festival, çeşitli ekinliklerin ardından yarın sona erecek.