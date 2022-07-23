Bolu Yuva köyündeki su zehirlenmeleri! Acı haber geldi

BOLU Yuva köyü hastanelik oldu. İçtiği sudan zehirlenen onlarca kişi tedavi altında hatta yoğun bakımda olanlar var. Öte yandan kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem'den acı haber geldi. Durumu ağırlaşan Ertem hayatını kaybetti.

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Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.