İslam Memiş'ten piyasayı sallayacak tahminler! Tüyoyu verdi: "Kazanmak için bunu takip edin"

-Bitcoin 24 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Çünkü dolar endeksi tekrar toparlandı.106-107 bant aralığında dengelenen ve dar bant aralığında Fed’i bekleyen dolar endeksinde kısa vade için 105-107 aralığını takip edeceğim. Bu da 22-24 bin aralığı bitcoini işaret ediyor.