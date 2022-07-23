İslam Memiş'ten piyasayı sallayacak tahminler! Tüyoyu verdi: "Kazanmak için bunu takip edin"
Yaptığı açıklamalar ile yatırımcıya yön veren İslam Memiş'ten bu kez kripto para yatırımcılarına tüyolar geldi. ABD Merkez Bankası (FED) kararı sonrası kripto paralar ne olur? İşte Memiş'in kripto dünyasını sallayacak tahminleri...
Kripto paralar yatırımcısını üzmüştü. Bu hafta yüzler güldü. İslam Memiş 'dolar endeksinin gerilemesiyle biraz toparlandı' dedi en çok da kaldıraçlı işlem yapan, umut parasını bu piyasaya bağlayan, emanet parayı bu piyasaya gömenlerin mağdur olduğunu söyledi. Memiş t100'deki yazısında önemli tahminlerde bulundu:
-Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Yani, kripto paraların yönü için de önemli bir hafta olacak.
-Bitcoin 24 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Çünkü dolar endeksi tekrar toparlandı.106-107 bant aralığında dengelenen ve dar bant aralığında Fed’i bekleyen dolar endeksinde kısa vade için 105-107 aralığını takip edeceğim. Bu da 22-24 bin aralığı bitcoini işaret ediyor.
-Kripto para yatırımcısı bana göre dolar endeksini takip etmeli. Kripto paralar ne kadar baskılanırsa bir o kadar da yatırımcısı çoğalıyor, yükseleceğine dair umutlar artıyor.