Üç ayda öldürülen terörist sayısı! MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili rakamlar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonları neticesinde terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi kamuoyuyla paylaştı. Üç aylık süre zarfında, 289 terörist etkisiz hale getirilirken 330 mağaranın imha edildiği aktarıldı. Bakanlığın paylaştığı videoda ele geçirilen örgüt mühimmatlarına yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığ (MSB), Pençe-Kilit operasyonlarıyla terör örgütüne verilen zayiatı açıkladı.

Yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.

Bugün 3 terörist daha öldürüldü

MSB'den yapılan yeni bir açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Pençe-Kilit'te ele geçirilenlere bakın...