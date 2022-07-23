Üsküdar'da patlama oldu! Evin haline bakın yaralı var

İSTANBUL Üsküdar'da bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir vatandaş ile üzerine cam kırıkları düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda hasar meydana geldi.

İGDAŞ personeli doğal gazı keserken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.