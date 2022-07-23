İstanbul'a nefes aldıracak! 3 yeni metro hattı için geri sayım duraklar belli oldu

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden olan Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı 7,4 kilometre uzunluğuna sahip. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip hattın hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattı arasında raylı sistem bağlantısı sağlanırken, yolcuların güvenli, dakik ve ekonomik olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşması temin edilecek.