Ozan Kabak, Hoffeinheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak’ı 2026 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

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Son olarak Almanya'da Schalke 04'te görev alan ve İngiltere takımlarından Norwich City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu, Bundesliga takımlarından Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hoffenheim Kulübü'nden yapılan açıklamada Ozan Kabak ile 2026 yılına kadar mukavele imzalandığı aktarıldı. Alman ekibinin bu transfer için 7 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

İmza sonrası konuştu

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri ve her şeyden önce genç oyuncuların gelişimini sağlama konusunda inanılmaz bir üne sahip." dedi.