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Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 483 personel görev alacak.

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İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 483 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı: 

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis ilinde “Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK Operasyonu” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel 43 operasyonel tim görev alıyor. 

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

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