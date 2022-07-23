İranlı suikast timinin planı deşifre oldu! 101 numaralı oda detayı...

Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye'ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere SABAH ulaştı.