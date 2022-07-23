İranlı suikast timinin planı deşifre oldu! 101 numaralı oda detayı...
İRAN istihbaratı, İsrailli turistlere İstanbul'da suikast hazırlığındayken MİT ve emniyet tarafından engellenmişti. Suikast girişiminin detayları deşifre oldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılarda İsrail'i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti.
Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye'ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere SABAH ulaştı.
İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına yaklaşık 35 bin dolara İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi. İnfaz timinin başındaki Jamal Ghadakchı itirafçı olurken keşif yapan ve infazı gerçekleştirecek casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyin takımı da yakalandı
Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4'i 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı.