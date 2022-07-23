BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var

Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var

BOLU’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Sert idaresindekiotomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan Sümeyra Sert ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Yaralılardan Sümeyra Sert hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı
Kocaeli'de üzüntüye boğan olay! Babasının kullandığı midibüsün altında kaldı
Kocaeli'de üzüntüye boğan olay! Babasının kullandığı midibüsün altında kaldı
Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu
Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu
Türk edebiyatının usta yazarı Rasim Özdenören hayatını kaybetti
Türk edebiyatının usta yazarı Rasim Özdenören hayatını kaybetti
Üsküdar'da patlama oldu! Evin haline bakın yaralı var
Üsküdar'da patlama oldu! Evin haline bakın yaralı var
İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı! Hastane yetkilileri fark etti
İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı! Hastane yetkilileri fark etti
Bolu Yuva köyündeki su zehirlenmeleri! Acı haber geldi
Bolu Yuva köyündeki su zehirlenmeleri! Acı haber geldi
Üç ayda öldürülen terörist sayısı! MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili rakamlar
Üç ayda öldürülen terörist sayısı! MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili rakamlar
İstanbul'da karı-kocayı Çin'le kandırıp 100 milyon TL'lik arsayı ellerinden aldı
İstanbul'da karı-kocayı Çin'le kandırıp 100 milyon TL'lik arsayı ellerinden aldı