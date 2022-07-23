Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Gitti gidiyor" başlıklı yazısında siyasetin geleceğiyle ilgili kabus senaryoları çizdi. "Ankara'nın bu kadar çok sorunla baş etmesi mümkün değil" diyen Dilipak, " Bir “İhkak-ı Hak” arayışı başlarsa, o zaman bu kalabalıkları, kim nasıl durdurur, onu bilmem" dedi. 'İhkak-ı Hak' teriminin 'kanun nizam tanımadan hakkını zor kullanarak alma eylemi' yani bir anlamda kaos ve isyan anlımına gelmesi dikkat çekti.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Gitti gidiyor" başlıklı yazısında iktidara uyarılarda bulunurken, "Geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok" dedi. Dilipak, "Yargıya güven yeniden nasıl tesis edilecekse edilmeli, yoksa kimsenin kimseye güveni kalmayacak. Bir “İhkak-ı Hak” arayışı başlarsa, o zaman bu kalabalıkları, kim nasıl durdurur, onu bilmem" dedi. Dün attığı tweette "AK Parti'de ne oluyor? 15 Temmuz'da Fatih'te, bugün cuma çıkışı Eyüp Sultan'da cami çıkışı meydanda bir avuç insan... Ne oluyor, bu olanlara bir anlam veren var mı?" diye soran Dilipak, bugünkü köşe yazısında da AK Parti'ye bazı uyarılar yapıp, vatandaşın hakkını kanun dışı yolla aramaya başlaması durumunda olacakları yazdı.

Geleceği görmek için keramete de gerek yok!

"İşin tadı kaçtı. Durum ortada. Söylenenleri bir kenara bırakın, herkes kendi şahidliği ile manzarayı görüyor aslında" diyen Abdurrahman Dilipak, "Bu konuda da bütün suçu karşısındakilere yıkan bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah, yarın 'söyledim ama dinletemedim' demek zorunda kalmam. Hep öyle oldu. 'Gidişattan belli idi' dedik hep. Geleceği görmek için keramete de gerek yok, kahin olmaya da gerek yok. Artık birçok gerçek; aklı ve vicdanı olan, öfke, ihtiras ya da korkudan akıl tutulması yaşamayanlar için 'aynel yakin' görülecek kadar açık" ifadelerini kullandı.

"Ankara’nın bu kadar çok sorunla baş etmesi mümkün değil"

Dış politika ve iç gündemi hatırlatan Dilipak, "demirbaş gündemin" olarak da "Pahalılık, TL’nin değeri, işsizlik, siyasi tartışmalar, yolsuzluk, adaletle ilgili şikayetler, LGBT, aile, uyuşturucu, fuhşiyat pandemi vs.. Kalp krizleri sebebi ile patlayan ölümler" olduğunu söyledi. Dilipak, "Ankara’nın bu kadar çok sorunla baş etmesi, bugünkü şartlarda mümkün değil. Bu Media, bu trol ordusu ve partizanlar, bu süreçte en büyük risk." dedi.

Bir kısım siyasi, bürokrat ve gazeteciler mayınlı alanda top oynuyor

Dilipak, "Bir kısım siyasiler, bürokratlar, işadamları, gazeteciler, sivil toplum adeta mayınlı tarlada top oynuyorlar. Yokuş aşağı koşar gibi gidiyorlar, ama gittikleri yer kaçtıklarını sandıkları şeye doğru!" düşüncesini dile getirdi.

Yarın bu işler kontrolden çıkarsa, yangına körükle gidenler bedel öder

Dilipak, şu ifadeleri kullandı: "Sınırımızın ötesinde Türklere, sınırımızın berisinde Araplara, Kürtlere yönelik provokasyonlar olabilir... Yarın bu işler kontrolden çıkarsa, yangına körükle gidenler, onlar her kimse onlar da bu işten hem kişisel ve hem de örgütsel bazda büyük bir bedel öderler."

Bir an evvel şu trollerin sahipleri tarafından susturulması gerek

"Dini ve etnik temelli tartışmalardan uzak duralım, tartışan taraflardan da. Bir an evvel şu trollerin sahipleri tarafından susturulması gerek. Artık onlar kendilerine hizmet etmiyor, aksine bunlar üzerinden başlarına bela topluyorlar."

Bir “İhkak-ı Hak” arayışı başlarsa, bu kalabalıkları, kim durduracak

"Yargıya güven yeniden nasıl tesis edilecekse edilmeli, yoksa kimsenin kimseye güveni kalmayacak. Bir “İhkak-ı Hak” arayışı başlarsa, o zaman bu kalabalıkları, kim nasıl durdurur, onu bilmem. Ama kesin olan bir şey varsa, bu ülke ve halkı, çok ağır bir bedel öder. Buna sebeb olanlar da kim olursa olsun, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hem bu dünyada, hem de öbür dünyada çok ağır bir bedel öderler. Benden söylemesi."