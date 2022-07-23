Rusya İstanbul'daki tarihi 'tahıl' anlaşmasını vurdu! Odesa Limanı vuruldu

RUSYA, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin üzerinden 24 saat geçmeden Rusya, tahıl nakliyatında kullanılan limana saldırdı. Ukrayna, BM ve Türkiye'ye yükümlülüklerinizi lerine getirmeleri çağrısı yaptı.

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İstanbul'da Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye'nin altına imza attığı tahıl anlaşmasının mürekkebi kurumadan Rus füzelerinin Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir limana saldırdığını açıkladı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odesa deniz ticaret limanına saldırdı; 2 füze limanın altyapısını vurdu" denildi.

BM ve Türkiye'yi göreve çağırıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin, “Birleşmiş Milletler Türkiye’yi Rusya’nın Karadeniz’de tahıl koridorunun güvenli işleyişi için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıyoruz” açıklaması yapıldı.

Tarihi anlaşma dün İstanbul'da imzalandı

Tahılın Ukrayna'dan sevkiyatını sağlayacak anlaşma dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesindeki anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı.

Anlaşmanın imza atılan kağıt kadar değeri yok Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından 24 saat geçmeden Odessa'yı bombalamasına işaret ederek, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "Dün, Ukrayna'nın denizden tahıl ihraç etmesi üzerine anlaşıldı. Bugün Ruslar Odessa Limanı'nı vuruyor. Bu Rus diplomatik dikotomisi" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenski: 10 milyar dolarlık tahıl ihraç edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da dün imzalanan anlaşmaya ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı. "Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı.

Zelenski, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, mevcut olarak satabilecekleri 10 milyar dolar değerinde tahılları bulunduğunu bildirdi. "Rusya provokasyon yapmaya çalışabilir; Ukrayna ve uluslararası girişimleri kötü gösterilmeye çalışılabilir" diyen Zelenski, "Ancak BM'ye güveniyoruz" diye devam etti.