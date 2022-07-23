Orman yangını çıktı! Ekipler bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor
KIRKLARELİ'nde orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının nedeni bilinmiyor.Abone ol
Merkeze bağlı Yörükbayır Mevkii yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri ile Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ile karadan da arazözlerle müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.