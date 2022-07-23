Hakem atamalarında yeni sistem! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları ile ilgili flaş açıklama yaptı. Büyükekşi, hakemler ile gözlemcilerin maçlara yapay zeka sistemi ile atanacağını söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldiği günden beri birçok değişikliğe imza attı. Büyükekşi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Federasyonun yapısıyla ilgili değişikliklerde bulunacaklarını belirten Büyükekşi çarpıcı ifadeler kullandı.

"En büyük eksiklik güven"

Mehmet Büyükekşi açıklamalarında, "Tespit ettiğimiz en büyük eksiklik güven eksikliği. Yapılmayan birçok işi hızlı şekilde yapmaya başladık. Futbolun marka değerini yükseltmemiz gerekiyor.

-Önce güven duygusunu oluşturmalıyız. Kurulların oluşturulması esnasında birçok niteliği göz önüne aldık. Yeni sezonda gizli temsilciler görevlendireceğiz.

-Altyapıyı kulüpler, okullar ve milli takımlar bazında ele alacağız. Avrupa'da yer alan altyapı sistemini takip ediyoruz. Altyapı gelişimi için dünya çapındaki hocaları getireceğiz. İlk olarak altyapı antrenörü yetiştirmeliyiz.

-Altyapı antrenörlerinin maaşlarının gerekirse TFF olarak biz karşılayacağız. Seyircileri stadyumlara getirmek için çeşitli etkinlikler düşünüyoruz. Hakemleri ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız. " ifadelerini kullandı.