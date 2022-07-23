BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  DÜNYA

Bıyık bırakan Hintli kadın konuşuluyor 'neden' sorusuna böyle dedi

Bıyık bırakan Hintli kadın konuşuluyor 'neden' sorusuna böyle dedi

HİNDİSTAN'da 35 yaşında bıyık bırakan kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça konuşuldu. O kadın bıyık bırakmasına neden olarak 'Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor' ifadesini kullandı...

Abone ol

Güney Asya ülkesinde 35 yaşındaki kadının bıraktığı bıyık, sosyal medyada gündem oldu. Bıyıklarıyla dikkat çeken Shyja, internette "takdir" toplarken, alaylı yorumlarla da karşılaşıyor.

Bıyık bırakan Hint kadın: Çok fazla hoşuma gidiyor
"Bıyığımı seviyorum." diyen Shyja, sıklıkla hem sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze tanıştığı insanlar tarafından neden bıyık bıraktığı şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi. Kerala'nın güneyindeki Kannur'da yaşayan Shyja, "Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

Süreci anlattı
Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, üst dudağının üzerindeki tüyleri ise alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi. Yaklaşık beş yıl önce, gözle görülür biçimde bıyık oluşumu yaşayan Hint kadın, onu kesmemeye karar verdi.

"Bıyıksız yaşayamam"
Shyja, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi
Foto Galeri Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı
Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş dediğini yaptı! Flaş 'ANKAPARK' açıklaması
Mansur Yavaş dediğini yaptı! Flaş 'ANKAPARK' açıklaması
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi
Rusya İstanbul'daki tarihi 'tahıl' anlaşmasını vurdu! Odesa Limanı vuruldu
Rusya İstanbul'daki tarihi 'tahıl' anlaşmasını vurdu! Odesa Limanı vuruldu
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı
Kocaeli'de üzüntüye boğan olay! Babasının kullandığı midibüsün altında kaldı
Kocaeli'de üzüntüye boğan olay! Babasının kullandığı midibüsün altında kaldı
Ozan Kabak, Hoffeinheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Ozan Kabak, Hoffeinheim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu
Kocaeli'de 17 yaşındaki liselinin şüpheli ölümü! Dedesi bu halde buldu