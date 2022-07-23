Bıyık bırakan Hintli kadın konuşuluyor 'neden' sorusuna böyle dedi

HİNDİSTAN'da 35 yaşında bıyık bırakan kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça konuşuldu. O kadın bıyık bırakmasına neden olarak 'Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor' ifadesini kullandı...

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Güney Asya ülkesinde 35 yaşındaki kadının bıraktığı bıyık, sosyal medyada gündem oldu. Bıyıklarıyla dikkat çeken Shyja, internette "takdir" toplarken, alaylı yorumlarla da karşılaşıyor.

Bıyık bırakan Hint kadın: Çok fazla hoşuma gidiyor

"Bıyığımı seviyorum." diyen Shyja, sıklıkla hem sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze tanıştığı insanlar tarafından neden bıyık bıraktığı şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi. Kerala'nın güneyindeki Kannur'da yaşayan Shyja, "Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

Süreci anlattı

Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, üst dudağının üzerindeki tüyleri ise alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi. Yaklaşık beş yıl önce, gözle görülür biçimde bıyık oluşumu yaşayan Hint kadın, onu kesmemeye karar verdi.

"Bıyıksız yaşayamam"

Shyja, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum." diye konuştu.