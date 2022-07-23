Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi
Efsane pilot Mehmet Şentürk, 92 yaşında hayatını kaybetti. Şentürk, Kıbrıs Barış Harekatında gizli görevde bulunan pilotlardan biriydi. Şentürk'ün Kenan Evren ile olan anısı, vefatından sonra bir kez daha akıllara geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1967 yılında binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra yaklaşık 27 yıl sivil havacılık sektörüne geçiş yapan Mehmet Şentürk, ardından bazı özel havayolu şirketlerinde görev yapmıştı.
1994 yılında gökyüzüne veda ederek toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçuş yapan 92 yaşındaki efsane pilot Mehmet Şentürk, İstanbul’daki evinde bu sabah hayatını kaybetti. Şentürk'ün memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.
Gizli görevi neydi?
Uçuş hayatı boyuncu bir çok ilklere imza atan ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında üç meslektaşıyla gizli görevle Boeing 707 tipi uçakla Libya'dan Türkiye'ye cephane taşıyan ekipte yer alan Şentürk, THY'nin Tokyo, Bangkok ve Dubai'ye başlattığı uçuşların ilk seferlerinde görev yapmıştı.
Meslek hayatı boyuncu birçok olaya tanık olan Şentürk, 12 Eylül darbesinin ardından Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen "Beni uçuştan alacaksanız alın, bıyıklarımı kesmem" diyerek bu karara karşı gelmesiyle biliniyor.
Şentürk verdiği bir röportajda bıyıklarını kesmemesini şöyle anlatmıştı