Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi

1994 yılında gökyüzüne veda ederek toplam 21 bin 600 saat ve 17 bin 280 kilometre uçuş yapan 92 yaşındaki efsane pilot Mehmet Şentürk, İstanbul’daki evinde bu sabah hayatını kaybetti. Şentürk'ün memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi.