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Mansur Yavaş dediğini yaptı! Flaş 'ANKAPARK' açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş dediğini yaptı! Flaş 'ANKAPARK' açıklaması

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın geleceğini Başkentlilerin belirleyeceğini açıkladı. Yavaş sosyal medya hesabından anket öneri formu açıldığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKAPARK için de ortak akıl düşüncesini devreye soktu. Başkentte 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilen ANKAPARK’ın geleceğini düzenleyecekleri anketle Ankaralıların belirleyeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sözünü tuttu.

Anket öneri formu açıldı
Anket öneri formunun ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark’ adresi üzerinden açıldığını duyuran Mansur Yavaş, “Belediyemize teslimi gerçekleşen ANKAPARK’ın hasar tespit çalışmaları ile birlikte değerlendirmeler yapılacaktır. Siz Ankaralılar olarak ANKAPARK alanın nasıl değerlendirilmesini istersiniz?” paylaşımında bulundu.

“Sizce ANKAPARK ne olmalı?” sorusunun yer aldığı formu doldurarak ANKAPARK’ın geleceğine yönelik kararı Başkentlilere bıraktıklarını belirten Yavaş, “ANKAPARK’a yatırılan 801 milyon dolarda Ankaralıların dişinden tırnağından artırıp ödediği vergilerin, tertemiz alın terinin hakkı var. İşte bu yüzden şeffaf olacağız, hesap vereceğiz, ANKAPARK’ın geleceğine birlikte karar vereceğiz” sözleriyle paylaşımına not düştü.

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