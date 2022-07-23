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Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı

Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı’nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalanladı.

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Emine Erdoğan, 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalanladı.

"Bu bir ahlaki meseledir"
Emine Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.

"Biliyorum, bir kesim var..."
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin yazısına göre Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.

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