Mersin'de doktor sedyedeki hastaya tecavüz girişiminde bulundu! Mahkeme 6 yıl 3 ay ceza verdi

MERSİN Şehir Hastanesi'nde görevli doktor T.H., tedavisini yaptığı hastaya sedyede yatarken tecavüz girişiminde bulunmakla suçlandı. Mahkeme, sapık doktor T.H.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda T.H.'nin kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı suçu işlediği vurgulandı.

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Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre olay geçen 18 Ağustos günü yaşandı. H. T. (23) kıl dönmesi şikayetiyle Mersin Şehir Hastanesi'nde randevu aldı. 17 Ağustos’ta H. T.’ye ilk müdahaleyi yapan doktor T. H. (46), pansuman için bir gün sonra yeniden gelmesini söyledi. İşte Halk TV'nin haberine göre sapık doktorun iğrençlikleri...

Sedyeye uzandım, eliyle elleyip, cinsel organıyla...

Pansuman için doktorun hastanedeki polikliniğine giden H. T. sedyeye yüzükoyun uzandı. Genç kadın, sedyeye uzandıktan dakikalar sonra yaşadıklarını emniyet ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” sözleri ile anlattı.

Teyzesi hastaneye geldi! 'İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim'

Dava dosyasına göre genç kadın, doktorun odasından çıktığı gibi annesini aradı. H. T., annesinin yanında bulunan ve telefonu alan teyzesi Ö. T.’ye (35) başında geçenleri anlattı. Teyze Ö. T. kısa süre sonra hastaneye geldi. Ö. T. ile yeğeni H. T., doktor ile koridorda karşılaştı. Taraflar kısa süreli bir tartışma yaşadı. H. T. ve teyzesi Ö. T. ifadelerinde, doktorun “Özür dilerim. Yanlış anlamışsınız. İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim” dediğini öne sürdü.

İkisinin de iç çamaşırları incelendi! Kızın anlattıkları doğru çıktı

H. T. ile Dr. T. H.’nin iç çamaşırları incelenmek üzere polis tarafından alındı. Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporu da taciz iddialarını destekler nitelikte çıktı. İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H. T. ve şüpheli T. H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin cinsel saldırı iddialarını destekler nitelikte çıktı.”

Doktor suçlamaları reddetti

Soruşturma sürecinde ifade veren Dr. T. H. ise “Bana iftira atılıyor” dedi. Dr. H. ifadesinin devamında H. T.’ye muayene sırasında kapısının kilitli olmadığını, cinsel saldırıda bulunmasının da söz konusu olamayacağını vurguladı. Genç kadının sedyede uzandığı esnada kendisinin ise ayakta olduğunu belirten Dr. T. H. ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Geri çekildim. Duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil.”

Mahkeme: Cinsel saldırı suçu işledi

Doktor T. H.’nin yargılandığı davanın geçen günlerde görülen duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Gerekçeli kararda Dr. T. H’ye yönelik “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur” denildi. Mahkeme doktor T. H.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karara tarafların itirazı hakkı söz konusu. Öte yandan, mahkeme söz konusu kararın bir örneğini Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne de gönderdi.