Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'daki üçlü zirvede Erdoğan, Putin ve Reisi'nin birlikte çekildiği fotoğraftan rahatsız oldu. Alman bakan, fotoğrafa ilişkin 'Bu bir meydan okumadır' yorumunu yaptı.Abone ol
Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.
"Bu bir meydan okumadır"
"Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" diyen Baerbock, fotoğraf karesinin kendisi için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte olduğunu söyledi.
Tahran'daki zirveye dair görüşlerini paylaşmaya devam eden Alman Bakan, "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" dedi.
Putin'e 'despot' yakıştırması
Baerbock verdiği mülakatta Rus lider Putin için, "despot" ifadesini kullandı: Toplum olarak bir arada durmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Putin'in amacı toplumları ve demokrasileri bölmek. Putin'in ağlayıp ağlamadığı umurumda değil. Rus lider, uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş yürütüyor. Ukrayna halkının barış, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı vardır."