BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL

Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu

Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'daki üçlü zirvede Erdoğan, Putin ve Reisi'nin birlikte çekildiği fotoğraftan rahatsız oldu. Alman bakan, fotoğrafa ilişkin 'Bu bir meydan okumadır' yorumunu yaptı.

Abone ol

Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"Bu bir meydan okumadır"
"Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" diyen Baerbock, fotoğraf karesinin kendisi için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte olduğunu söyledi.

Tahran'daki zirveye dair görüşlerini paylaşmaya devam eden Alman Bakan, "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" dedi.

Putin'e 'despot' yakıştırması

Baerbock verdiği mülakatta Rus lider Putin için, "despot" ifadesini kullandı: Toplum olarak bir arada durmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Putin'in amacı toplumları ve demokrasileri bölmek. Putin'in ağlayıp ağlamadığı umurumda değil. Rus lider, uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş yürütüyor. Ukrayna halkının barış, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı vardır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi
Foto Galeri Mehmet Şentürk öldü! Efsane pilotun 'Kenan Evren' anısı akıllara geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangını çıktı! Ekipler bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor
Orman yangını çıktı! Ekipler bölgede havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'de doktor sedyedeki hastaya tecavüz girişiminde bulundu! Mahkeme 6 yıl 3 ay ceza verdi
Mersin'de doktor sedyedeki hastaya tecavüz girişiminde bulundu! Mahkeme 6 yıl 3 ay ceza verdi
Bıyık bırakan Hintli kadın konuşuluyor 'neden' sorusuna böyle dedi
Bıyık bırakan Hintli kadın konuşuluyor 'neden' sorusuna böyle dedi
Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı
Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı" iddialarını yalanladı
Yargıtay'dan büyü yapan kişi hakkında 'ağır ceza' talebi
Yargıtay'dan büyü yapan kişi hakkında 'ağır ceza' talebi
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı! Federasyon başkanından açıklama geldi
Rusya İstanbul'daki tarihi 'tahıl' anlaşmasını vurdu! Odesa Limanı vuruldu
Rusya İstanbul'daki tarihi 'tahıl' anlaşmasını vurdu! Odesa Limanı vuruldu
Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kardeşlerden acı haber
Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kardeşlerden acı haber
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölenler var
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı
Abdurrahman Dilipak'tan "Ankara'da halk isyanı" tehdidi! AK Parti'ye 15 Temmuz ve Eyüpsultan uyarısı