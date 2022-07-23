Gelecek Partisi'nin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler, Davutoğlu'na eleştiri

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, Babacan'ın, Davutoğlu'nun "ittifak" önerisiyle ilgili yaptığı açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Partisini de eleştiren Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda" dedi.

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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "ittifak" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

"En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda"

Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" diyerek, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirdi.

Babacan: Arkadaşlarımız istemiyor

Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasını yapmıştı.