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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi. İstanbul'da atılan imzalarla çözüme kavuşan tahıl sevkiyatına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma Programı'nda konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

-Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız.

-(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız.

-Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız.

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