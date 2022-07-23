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İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi

İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi

Ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etmek için bir araya gelen terör örgütü yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı aleyhinde de slogan attı.

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NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç'te, terör yandaşlarının eylemleri devam ediyor.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile bir araya gelen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul ederek 3'lü mutabakat imzaladı.

Türkiye ile yapılan anlaşma protesto edildi
Anlaşmaya tepki gösteren terör örgütü YPG/PKK sevicileri başkent Stockholm'de toplandı.

İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen grup, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto ederken İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

PKK'yı temsil eden bez parçaları açıldı
Dün SEPO tarafından yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istedikleri açıklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşlarıyla ilgili İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan henüz açıklama gelmedi.

Korsan gösteri düzenlendi
AA'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde de toplanan terör sempatizanları korsan gösteri düzenledi.

Şehir merkezinde bulunan direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çeken grup, yetkililerin müdahalesinin ardından dağıldı.

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