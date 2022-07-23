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Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Torino'ya farklı mağlup oldu

Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Torino'ya farklı mağlup oldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında karşılaştığı Torino'ya 3-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor maça Uğurcan, Hugo, Eren, Larsen, Berat, Visca, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Cornelius ve Trezeguet 11'iyle başladı.

Torino ise Berisha, Zima, Rodriguez, Singo Djidji, Vojvoda, Lukic, Ricci, Linetty, Seck, Radonjic 11'iyle sahada yer aldı.

Radonjic'ten 2 gol

Golsüz geçilen ilk 15 dakikanın ardından 20. dakikada Torino'da Nemanja Radonjic, takımını öne geçirdi. İlk golden iki dakika sonra Radonjic, ağları ikinci kez havalandırırken kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Trabzonspor'da 30. dakikada Eren Elmalı'nın yerine Stefano Denswil dahil olurken ilk 45 dakika Torino'nun üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarıya iki takımda değişikle başladı. Trabzonspor'da Berat Özdemir kenara gelirken Djaniny oyuna dahil oldu. Torino'da ilk 2 golün sahibi Nemanja Radonjic ise yerini Simone Verdi'ye bıraktı.

Son gol Demba Seck'ten

54. dakikada Torino farkı 3'e çıkardı. İtalyan ekibinin golü, Demba Seck'ten geldi.

Karşılaşmanın son bölümüne Torino'nun 3-0'lık üstünlüğüyle girilirken kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

2. rakip Empoli

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Avusturya'daki ikinci maçında bir diğer İtalyan ekibi Empoli ile 25 Temmuz'da karşılaşacak.

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