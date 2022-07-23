Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşması sırasında, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" dedi ve "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" sözlerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında bulunmasının ardından Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Asılı bir pankarta dikkat çekti

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve muhalefetin bir adayını açıklamaması konusunda eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreni için bakanlara seslendiği bir sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti.

"Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Pankartla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyerek, "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

İşte o pankart: