BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşması sırasında, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" dedi ve "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" sözlerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında bulunmasının ardından Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Asılı bir pankarta dikkat çekti
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve muhalefetin bir adayını açıklamaması konusunda eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreni için bakanlara seslendiği bir sırada konuşma yaptığı yerin arka tarafında asılan bir pankarta dikkat çekti.

"Buraya enteresan bir şey yazmışlar"
Pankartla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar" diyerek, "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

İşte o pankart:

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Erdoğan'a teşekkür
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Erdoğan'a teşekkür
İsveç'in Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İsveç'in Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi! Kayseri'de hızlı tren müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi! Kayseri'de hızlı tren müjdesi
Gelecek Partisi'nin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler, Davutoğlu'na eleştiri
Gelecek Partisi'nin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler, Davutoğlu'na eleştiri
Tarihi anlaşma sonrası saldırı! Bakan Akar'dan son dakika açıklaması
Tarihi anlaşma sonrası saldırı! Bakan Akar'dan son dakika açıklaması
İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi
İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluştu! Yeni asgari ücret açıklaması: Gerekeni yine yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de işçilerle buluştu! Yeni asgari ücret açıklaması: Gerekeni yine yapacağız
Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı
Halk ekmek fabrikası açılışında dikkat çeken anlar! İmamoğlu ekmeğini bölüp Kılıçdaroğlu ile paylaştı
Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu
Alman bakan rahatsız oldu! Üçlü zirvedeki fotoğrafa 'meydan okuma' yorumu