Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan Erdoğan'a teşekkür

Türkiye ve BM arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına taşınmasına imkan sağlayan anlaşmaya dün imzalar atılmıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan küresel gıda krizinin aşılması için dün İstanbul'da tarihi bir adım atıldı. Anlaşmanın ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Tahıl koridoru anlaşması bizim için olduğu kadar dünya ülkeleri için de adeta tarihi nitelikte bir karar. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.

İşte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'nın açıklamaları...

Küresel Gıda Krizinin aşılması bağlamında dün İstanbul'da imzalanan "tahıl koridoru anlaşması" bizim için olduğu kadar dünya ülkeleri için de adeta tarihi nitelikte bir karar...

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınacak olması yaşanacak olası sıkıntıları da şimdilik bertaraf etmiş gözüküyor...

Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi "Afrika'dan, Ortadoğu'ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin sonlanmasına katkı sağlayacak, ilave fiyat artışlarının önüne geçecektir".

Bu bağlamda, ülkemizde de, buğday konusunda, elimiz rahatlayacak, olası muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır.

İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin tahıl konusunda sağladığı uzlaşı, biz dâhil tüm dünya ülkeleri için sevindirici bir gelişme olarak her daim hatırlanacaktır.

Emeğini alın teri ile bütünleştiren fırıncı esnafı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Ve, bu çalışmanın sürdürülebilir olması temennisiyle saygılar sunuyorum.