Bakan Yanık duyurdu: Çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hayata geçirilen sosyal yardım uygulamasına çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini açıkladı. İşte detaylar ve aranan şartlar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek programıyla ilgili alınan önemli kararı duyurdu.

Bakan Yanık, sosyal yardım uygulamasına şartları taşıması kaydıyla emekliler, özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanların da başvuru yapabileceğini açıkladı.

Destek kapsamında ailelere aylık 450-600 TL arasında olmak üzere yıllık toplam 5.400-7.200 lira arasında ödeme yapılacak. Sosyal medya hesabından başvuru şartlarını açıklayan Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı;

'Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu...'

Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Çalışanlar

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; Özel sektör çalışanları Esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecek.

Emekliler

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecek.

Bakan Yanık: Ödemeler bu cuma başlıyor

Bakan Yanık ayrıca Temmuz'da yapılan başvuruların onaylanması halinde cuma gününde itibaren ödemelerin başlayacağını duyurdu.

Bakan Yanık, ''Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e!'' ifadelerini kullandı.