Songül Öden'e ne oldu hastalığı nedir? Songül Öden sağlık durumu nasıl?

Halit Ergenç'le başrol oynadığı "Nomen" dizisinde ölümle burun buruna gelen Songül Öden, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan talihsiz kazanın ardından, Öden'in sağlık durumu ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Songül Öden sağlık durumu nasıl? Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında?

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Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, “Nomen” adlı dizide kaza sahnesini çekerken hasatnelik oldu. Araç koltuğuna sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazadan sonra sevenlerini endişelendiren Songül Öden'e dair önemli bilgileri derledik. İşte, Songül Öden sağlık durumu nasıl? Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında?

Songül Öden'e ne oldu:

Yaşadığı set kazası sonrası hastaneye kaldırılan Öden'e ilk müdaha yapıldıktan sonra taburcu edildi. Ünlü oyuncu yaşadığı şoku uzun süre atlamadı.

Songül Öden kimdir: 17 Şubat 1979 yılında Zaza kökenli müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı olarak Diyarbakır'da dünyaya gelen Songül Öden'in bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden, 6 aylıkken anne ve babası boşandığı için annesi ve kardeşleri ile birlikte Ankara'ya yerleşmiştir, çocukluğu ve gençliği burada geçmiştir.

Öden, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yapan Öden, ilk televizyon deneyimini 1999 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle yaşamıştır. 2005 yılında Gümüş dizisinde başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştı, bu dizi ile birlikte dünyada tanındı ve geniş hayran kitlesi edindi.

2011-2014 yılları arasında Desperate Housewives uyarlaması Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Yasemin karakteriyle başrolde yer aldı.

2002 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Canberk Uçucu ile evlendi, 2011 yılında boşandı. 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi.

Dizileri ve filmleri: Öden'in yer aldığı en başarılı filmler, Ekşi Elmalar ve Beni Çok Sev yapımlarıdır. Oyuncu'nun çok konuşulduğu diziler ise Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları ve Uysallar'dır.