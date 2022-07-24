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'Karımla ilişkisi var' diye karı kocayı sokak ortasında vurdu! Vatandaş meydan dayağı attı

'Karımla ilişkisi var' diye karı kocayı sokak ortasında vurdu! Vatandaş meydan dayağı attı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da evli çift, tabancayla vurularak yaralandı. İhbara giden polis, vatandaşların aralarına alıp dövdüğü zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı mahkemece serbest bırakıldı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da evli çift, tabancayla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Vatandaş döverken polis kurtardı!
Olay yerinde kalabalık bir grubun M.M.G'yi darbettiğinin görülmesi üzerine bu kişi yanındaki tabancayla birlikte muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmada, M.M.G'nin, Y.B. ve eşi S.B'yi silahla vurarak yaraladığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirlendi.

'Eşimle ilişkisi var' diyerek vurmuş
Şüpheli M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, ''kasten yaralama'' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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