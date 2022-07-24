Sivas'ta ağaçtan erik toplayan iki çocuğa araba çarptı biri öldü

Sivas'ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu, hastaneye kaldırılan M.T tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarpt

ı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.S. gözaltına alındı.