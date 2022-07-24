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'Ben bir insanım' diyerek isyan eden Suriyeli Ahmet Külliye'de ağırlandı

Sokak röportajında kendisine yöneltilen ırkçı ve nefret içerikli sözlere “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı.

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Sokak röportajında ırkçı ve nefret içerikli sözlere “Ben bir insanım!” diyerek tepki gösteren 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo, üniversiteye hazırlandığını, bir yandan da hamburgercide çalışarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Akış tarafından külliyeye davet edilen Kanjo, babası ile birlikte Ankara’ya geldi. Akış’la görüşmesinde Türkiye’ye geldikten sonra başından geçenleri anlatan Kanjo, okul hayatında başarılı biri olmasına rağmen ırkçı söylemler sebebiyle mobingle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Türkiye’nin gündemine oturan sokak röportajı sırasında etrafındaki insanların ‘Ne işin var burada’, ‘Yürü git konuşma fazla’, ‘Size o kadar gıcık oluyoruz ki...’, ‘Sustur şunu’, ‘Suriyeliler burada sapıklık yapıyor’, şeklinde tepki gösterdiğini hatırlatan Kanjo, bu tepkilere ‘Ben kimim, ben bir insanım’ diye bağırarak karşılık verdiğini anlattı. Kanjo “O anda ne dediğimi bilmiyordum açıkçası. Sosyal medyadaki ‘Ben bir insanım’ dediğimi de hatırlamıyorum. Sonra dinleyince fark ettim” dedi.

Mühendis olmak istiyor
Kanjo, Akış’a bir yandan üniversiteye hazırlandığını, bir yandan hamburgercide çalışarak ailesine destek olmaya çalıştığını söyledi. Mühendis olmak istediğini belirten Kanjo, sokak röportajında yaşananlardan sonra devlet yetkililerinden ve vatandaşlardan çok sayıda destek telefonu aldığını da anlattı. Kanjo ve babası ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış önümüzdeki süreçte Kanjo’nun okul hayatı için destek olacağını söyledi.

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