Aile hekimlerinden uyarı: Kapalı alanda maske zorunluluğu yeniden getirilmeli! Bu dalga büyüyecek

Koronavirüs pandemisinde maske yasağının kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın da etkisiyle vakalar patladı. Uzmanlar yeniden önlemlerin gelmesi konusunda uyarıyor.

Abone ol

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, “Önlemler tekrar uygulanmalı, kapalı alanlara, özellikle toplu ulaşıma maske zorunluluğu getirilmeli” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Balbay, “Test olanların yarısı pozitif çıkıyor. Çoğu kişi nezle olduğunu sanıyor; Covid-19 olduklarının farkında değiller” diye konuştu.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kronik hastalığı olanlar aşı olmalı. Maske zorunluluğu gibi önlemler de kalktığı için vakalar arttı. Önlemler tekrar uygulanmalı, kapalı alanlara, özellikle toplu ulaşıma maske zorunluluğu getirilmeli. Kışı çok sert geçirmemek için önlemlerin şimdiden alınması gerek"

Bu dalga büyüyecek

Ankara Tabip Odası Başkanı Baytemür de “Vakalar ve ölümler katlanmış durumda. Bu dalga büyüyecek. Hâlâ önlem alınmadı. Sağlık Bakanlığı’nda bu boş vermişlik olunca tedbirsizlik topluma daha büyük yansıyor” dedi.

Harita kıpkırmızı oldu

Sağlık Bakanlığı’nın tüm kentlerdeki vaka yoğunluklarını anlık olarak aktardığı Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritada, büyük kentlerin kırmızı renge bürünmesi dikkat çekiyor.

Haritada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler incelendiğinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu tüm bölgelerde vaka sayılarının üst seviyelere ulaştığı görülüyor.