Öldüren sıcaklar Türkiye'ye geldi! Bir hafta sürecek işte il il aşırı sıcak tahminleri Orhan Şen'in uyarıları...

Yurdun batı kesimlerinde hızını kesen rüzgarla birlikte sıcaklıklar artıyor. Marmara Bölgesi'ndeki rüzgar sıcak esiyor. Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Akdeniz'de ise kuru esen rüzgarlar orman yangını tehlikesini artırıyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise "Avrupa'daki Sıcak Hava dalgası uzun sürdü. Bu Türkiye'yi kıyısından köşesinden etkileyecek demiştik, öyle oluyor. İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün sıcaklık 32 derecelerde olacak. Edirne, İzmir, Muğla, Antalya'da var. Güney Ege'de ve Akdeniz'de sıcak hava dalgası var ve devam ediyor" deyip uyarılarını sıraladı.