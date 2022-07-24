İller arası öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 ne zaman başlıyor?

Binlerce öğretmenin gözü kulağı şimdi MEB tarafından yapılacak iller arası yer değiştirme başvurularına çevrildi. İller arası isteğe göre yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Peki, MEB iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen iller arası atama tarihi 2022 detayları…

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4-8 Temmuz tarihlerinden başvuruları alınan ve 19 Temmuz itibarıyla il içi atama sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler iller arası yer değiştirme başvurularına çevrildi. Peki, MEB iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte öğretmen iller arası atama detayları

2022 yılı il içi tayin sonucu isim listeleri MEB ekranı üzerinden ilan edildi. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce gerçekleştirildi. Öğretmen il içi atama sonuçları için sorgulamalar gerçekleşirken gözler iller arası yer değiştirme tarihlerine çevrildi.

İller arası yer değiştirme ve atamalar ne zaman: İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.