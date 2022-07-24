Aslan'a sürpriz öneri! Lyon'un golcüsü Tino Kadewere için ikinci raund!

Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadewere, menajerler aracılığıyla forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'a önerildi.

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Forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, gündeme sürpriz bir isim geldi. Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadewere'nin, menajerler aracılığı ile Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

Lyon ile İki yıllık daha kontratı bulunan Zimbabveli oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı. Aynı zamanda teknik ekibin de oyuncuyu araştıracağı ve bir rapor hazırlayacağı bildirildi.

Tino Kadewere, geçtiğimiz sezonu Le Havre'de kiralık olarak geçirdi. Yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 188 maçta ise 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.