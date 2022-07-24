Necip Hablemitoğlu cinayetinde köstebek şoku! Levent Göktaş, tüm malvarlığını devretmiş

NECİP Hablemitoğlu'nun öldürülmesi emrini verdiği iddiasıyla aranan eski Özel Kuvvetler subayı Levent Göktaş'la ilgili yeni gelişme. Hablemitoğlu suikastiyle ilgili verdiği ifadelerle soruşturmanın seyrini değiştiren Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yakalanarak getirilmesinden hemen önce eski Albay Levent Göktaş'ın tüm şirketlerini başkalarına devrettiği ortaya çıktı. Göktaş'ın operasyonun yapıldığı gün evinden şeytani bir planla kaçması ve şirketleri devri 'köstebek' iddiasını güçlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak'ta katıldığı bir canlı yayında, 2002 yılında suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirildiğini bu sözlerle duyurdu.

Elleri kelepçeli olarak fotoğrafı servis edilen Bozkır, 8 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Bozkır'ın yanı sıra, Aydın Köstem ile özel kuvvetlerde görevli emekli asker Mehmet Narin de tutuklananlar arasındaydı.

Geçen haziran ayında ise Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Bu operasyonda, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Fikret Emek de tutuklananlar arasında yer

Operasyondan hemen önce firar etti

İkinci dalga operasyonda en dikkat çeken isim, Ergenekon davası sürecinde 5 yıl hapis yatan eski bordo bereli emekli albay Levent Göktaş oldu. Bir dönem MİT'in başına geçeceği ileri sürülen ve kamuoyunun yakından tanıdığı Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Operasyondan haberdar olan ve firar eden Göktaş'ın izine önce Antalya'da daha sonra da İstanbul'da rastlandı ama bulunamadı. Göktaş yaklaşık 1,5 aydır firari.

Bozkır getirilmeden ve tutuklanmadan önce şirketlerini devretti

Independent Türkçe'nin haberine göre, Hablemitoğlu suikastıyla ilgili ikinci dalga operasyondan haberdar olduktan sonra kayıplara karışan Göktaş'ın, Gökhan Nuri Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesinden hemen önce, sahibi veya ortağı olduğu şirketlerdeki paylarını devrettiği ortaya çıktı.



K.D. 1 milyon 500 bin lira karşılığında MLG Teknoloji şirketinin tek pay sahibi oldu

Firari şüpheli Göktaş, Erdoğan'ın MİT tarafından Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu 27 Ocak'tan hemen önce, 8 Aralık 2021'de sahibi olduğu MLG Teknoloji A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığı görevini bıraktı. Bu göreve, K.D. geldi. K.D. aynı zamanda 1 milyon 500 bin lira karşılığında şirketin tek pay sahibi oldu.



Göktaş, MLG Bilişim'deki görevini bıraktı yerine N.M. getirildi

Göktaş'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan MLG Bilişim A.Ş.'de de benzer bir devir süreci yaşandı. Göktaş, Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesinden 4 gün sonra ise MLG Bilişim'deki yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevini bıraktı. Şirketin temsilcisi N.M. oldu.

Levent Göktaş, İsminin baş harflerinden oluşan MLG Bilişim şirketindeki paylarını 25 bin lira karşılığında devretti

Göktaş, MLG Bilişim'deki görevlerini bıraktığı tarihte ayrıca, şirketteki payını 25 bin lira karşılığında E.Ö.'ye sattı. Bozkır tutuklandıktan sonra şirketleri ve paylarını geri aldı. Gökhan Nuri Bozkır'ın tutuklanmasından hemen sonra Göktaş'ın, şirketlerindeki görevlerine geri dönmesi ve paylarını geri alması dikkat çekti.

'Köstebek' mi var?

Göktaş'ın Hablemitoğlu suikastıyla ilgili ikinci dalga operasyondan haberdar olup firar etmesi ve Gökhan Nuri Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesi sürecinde şirketlerini devretmesi, kendisine bilgi sızdırıldığı yönündeki 'köstebek' iddiasını güçlendiriyor.