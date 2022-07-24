Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye dublörünü mü gönderdi? Bu görüntüler konuşuluyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem ikili hem de üçlü görüşmeler yaptı. Bu görüşmeleri Batı medyası ve yetkililer “NATO’ya karşı ittifak” yorumları yapsa da en çok konuşulan olaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i bekletmesi oldu.