Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye dublörünü mü gönderdi? Bu görüntüler konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin'i bekletmesiyle de gündeme oturan Tahran zirvesine dair Ukrayna'dan çarpıcı bir iddia geldi. Putin'in bu zirveye dublörünü göndermiş olabileceği konuşuluyor.
Rusya'nun Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin ilk kez bir araya geldi.
Savaş gölgesinde bu hafta İran’ın başkenti Tahran’da dikkat çekici görüşmeler yaşandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem ikili hem de üçlü görüşmeler yaptı. Bu görüşmeleri Batı medyası ve yetkililer “NATO’ya karşı ittifak” yorumları yapsa da en çok konuşulan olaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i bekletmesi oldu.
Putin ile görüşmeye geç gelerek “2020’nin intikamını aldı” yorumlarının yapılmasına neden olan Erdoğan, bu görüşmelerde Suriye’ye olası askeri operasyonu da gündeme getirdi. Fakat bu görüşmelerden günler sonra dikkat çekici bir iddia Ukrayna’dan geldi.
Ukraynalı tümgeneral Kirilo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir dublör getirdiğini ve Rusya’nın uçağının İran’a iniş yapmasından sonra bu dublörün kırmızı halıdan geçerek yetkililerle bir araya geldiğini iddia etti.