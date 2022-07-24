Bu acıya yürek dayanmaz! 5. kattan düşen 1 çocuk babası astsubay kurtarılamadı
SAMSUN'un Canik ilçesinde acı bir olay yaşandı. 5. kattan düşen 31 yaşındaki 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Samsun'da 5. kattan düşen 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi.
1 çocuk babası astsubay Erhan Baş 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı.
Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Annesinin feryatları yürekleri dağladı
Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.