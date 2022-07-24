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AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!

AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!

AK Parti milletvekilleri Kurban Bayramı'nda sokağa inip halkın nabzını tuttu. Vatandaşlar genel olarak hayat pahalılığı ve kiradaki fiyatlardan şikâyet etse de, maaşlardaki temmuz artışı ve hububat fiyatlarının memnuniyet oluşturduğu, bu durumun Cumhurbaşkanı’na ve AK Parti’ye olan güveni artırdığı belirtildi.

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AK Parti yönetimi ve milletvekilleri Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları vatandaş ziyaretlerini rapor haline getirdi. Vatandaşların büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şikâyet etti. İkinci olarak yüksek kira artışları ve EYT’lilerin durumu gündeme geldi. AK Parti milletvekillerinin saha izlenimleri şöyle:

AK Parti'nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi
- AK Parti’nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi durumda. Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var.

- Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor.

Büyükşehirlerdeki kira artışı en büyük sıkıntı
- Şikâyetler de var. Mesela büyükşehirlerdeki kira artışları büyük sıkıntı oluşturmuş durumda. İstanbul’daki kira artışlarının önüne geçilemiyor. Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır da bu şikâyetleri gidermede yeterli olmamış. 

EYT'liler beklenti içinde, herkes faydalanmak istiyor
- Sabit gelirlilerin yüksek gıda enflasyonundan şikâyeti var.

- EYT’liler beklenti içinde. Bireysel olarak, herkes EYT’den faydalanmak istiyor. Sıkıntılar dile getiriliyor. Ama sorduğumuzda çözümün yine AK Parti’de olacağını gördüklerini söylüyorlar.

- CHP seçmeni ile de temas kuruldu. Bir umutsuzluk var. Altılı masanın beklentileri karşılamadığını düşünüyorlar. Bir de altılı masadakilerin altı ortaklı bir koalisyon şeklinde ülkeyi yönetme hedeflerinden endişeliler. Sahada eskiden olduğu gibi yeniden koalisyon günlerine dönülmesi ihtimaline yönelik endişe var.

EYT'lilerin en büyük derdi iş bulamamak
- Yapılan ziyaretlerde prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşlarını tamamlamadıkları için emekli olamayan, ancak ileri yaşta oldukları için iş de bulamayanların sıkıntılarını dinleyen milletvekilleri, 2023’ün ilk günlerinde bu problemin çözüleceğini anlattı.

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