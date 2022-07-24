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Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?

Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acil reform çağrısında bulundu. Öte yandan Saran'ın imam hatiplerle ilgili açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından birçok yurttaş Sadettin Saran'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran nerenin sahibi? Sadettin Saran kaç yaşında?

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen bilimi esas alan bir reform yapılmasına vurgu yaptı. Sosyal medyada gündem olan Saran, hakkında başlıca noktaları derledik. İşte, Sadettin Saran ile ilgili merak edilen sorulan cevabı...

Sadettin Saran kimdir: 1964 yılı Amerika'da doğumlu olan Steven Sadettin Saran, aslen Kırıkkale'li olmakla birlikte Türkiye'ye 2 yaşındayken geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Saran, daha sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştı. ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Spora ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Saran, Fenerbahçe yönetiminde Başkan Aziz Yıldırım'ın döneminde görev aldı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak Christoph Daum'un takımın başına getirilmesi kararına karşı olması nedeniyle istifa etti.

Sadettin Saran nerenin sahibi: 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulan Saran Holding, başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir.

Saran Medya adı altında, S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve bir bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

İngiltere Premier Ligi, Türkiye dahil 15 ülkede milyonlarca izleyiciye Saran Medya ile ulaşmaktadır. Sadettin Saran’ın net servetine dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

2000'lerin başında batmak üzere olan Borussia Dortmund'u satın alan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

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