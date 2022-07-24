BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL

Türkiye dün gece Elon Musk'ın Starlink uydularıyla ürktü! Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı! Neden tepemizden geçtiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye dün gece Elon Musk'ın Starlink uydularıyla ürktü! Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı! Neden tepemizden geçtiler

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincirleme halde geçişi Türkiye'nin pek çok yerinden gözlendi. Görenler korku ve heyecanla fotoğrafları paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı bu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülenen "Starlink" uydularının dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesi olduğunu bildirdi.

Ajansın Twitter hesabından, 23 Temmuz 2022 gecesi görüntülenen "Starlink" uydularına yönelik paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uydu sistemlerinin bulundukları yörüngeye bağlı olarak dünya üzerinde belirli bir bölgeye ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatıldıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uydu takım yıldızları ise dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takım yıldızı projesidir."

İlgili Haberler
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Öldüren sıcaklar Türkiye'ye geldi! Bir hafta sürecek işte il il aşırı sıcak tahminleri Orhan Şen'in uyarıları...
Foto Galeri Öldüren sıcaklar Türkiye'ye geldi! Bir hafta sürecek işte il il aşırı sıcak tahminleri Orhan Şen'in uyarıları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor MEB duyurdu
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor MEB duyurdu
Cumhurbaşkanımız Miçotakis'e şans vermişti! Yunan gazetesine konuştu
Cumhurbaşkanımız Miçotakis'e şans vermişti! Yunan gazetesine konuştu
Türkiye ile Finlandiya arasında diplomasi trafiği! Üst düzey görüşme
Türkiye ile Finlandiya arasında diplomasi trafiği! Üst düzey görüşme
Barış Pınarı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022 MEB lise kayıt tarihleri
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022 MEB lise kayıt tarihleri
Ahmet Taşgetiren'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiri: Sabredin diyorsunuz ama...
Ahmet Taşgetiren'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiri: Sabredin diyorsunuz ama...
Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?
Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?
AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!
AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!
En düşük en yüksek uzman çavuş maaşları kaç para oldu 2022 yeni maaşlar
En düşük en yüksek uzman çavuş maaşları kaç para oldu 2022 yeni maaşlar
Bu acıya yürek dayanmaz! 5. kattan düşen 1 çocuk babası astsubay kurtarılamadı
Bu acıya yürek dayanmaz! 5. kattan düşen 1 çocuk babası astsubay kurtarılamadı