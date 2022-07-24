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Kıyıya vurdu... Balık tutan vatandaş fark etti! Pimi çekilmemiş el bombası bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kıyıya vurdu... Balık tutan vatandaş fark etti! Pimi çekilmemiş el bombası bulundu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı mevkiinde balık tutan bir kişi, pimi çekilmemiş el bombası buldu. Bomba, polis ekipleri tarafından imha edildi.

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Çataldere mevkiinde bulunan barajda balık tutan C.D. isimli bir kişi, kıyıya vuran, pimi çekilmemiş el bombasını fark etti.

Olay yerine hemen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede, bombanın savunma tipi el bombası olduğu belirlendi.

Polis Patlayıcı Madde İmha Uzmanı tarafından yapılan incelemede bomba, olay yerinde imha edildi.

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