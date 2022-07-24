BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

İspanya ve Portekiz, 500 yıl öncesi için birbirine girdi! Cabrillo kimin?

İspanya ve Portekiz, 500 yıl öncesi için birbirine girdi! Cabrillo kimin?

ABD'nin doğu yakasını bulan ve bu kıtayı keşfeden ilk insan Christopher Columbus'tu. Batı yakasını ise denizci Juan Rodríguez Cabrillo keşfetti. Kaliforniya'ya ayak basan Cabrillo'nun bugün İspanyol mu, yoksa Portekizli mi olduğu milli meseleye dönmüş durumda.

Abone ol

İspanyolcası “Juan Rodríguez Cabrillo”, Portekizcesi ise “João Rodrigues Cabrilho”... 1542'de ABD'nin batı yakasını keşfeden kişiyi iki ülke birden sahipleniyor. Keşfin üzerinden neredeyse 500 yıl geçti fakat ABD'deki İspanya ve Portekiz kökenli çevreler kaşifin köklerine dair hala tartışıyor. İki tarafın uzmanları da Cabrillo'nun kendi ülkelerinden olduğunu iddia ediyor.

Cabrillo Ulusal Anıtı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego'da 1949'da inşa edildi. ABD'nin batı yakasına ilk kez adım atan Avrupalıyı onurlandırmak amacıyla yapılan anıt, o günden beri tartışmalara neden oluyor. Son günlerde konu yine ABD'deki İspanyol ve Portekizli çevrelerin çekişmesiyle gündeme geldi.

Anıt çıkmazına “geçici” bir yanıt bulundu. Cabrillo'nun aslen İspanya'nın Cordoba şehrindeki Palma del Río kasabasından olduğunu belirten ve 2018 yılında anıta yerleştirilen tabela, Casa de España Derneği'ne iade edildi. Kaşifin Portekizli ve İspanyol kökenlerine atıfta bulunulan unsurlar ise anıtta hala sergileniyor.

2018'de yerleştirilen tabelada Cabrillo için "İspanyol denizci" ifadelerinin yer alması tartışmalara neden oldu.

İddiaların kökenlerinde ne yatıyor?

Portekiz tarafı, kaşifin Portekizli olduğu iddiasını kraliyet vakanüvisi Antonio de Herrera'nın Cabrillo'nun vefatından 60 sene sonra yazdığı bir belgeye dayandırıyor.

Portekizli araştırmacı João Soares Tavares de kaşifin Portekiz-İspanya sınırındaki Galiçya'da bir köyde dünyaya geldiğini aktarıyor. Lapela adlı köyde kaşifin evi olduğu iddia edilen yapı hala muhafaza ediliyor. Araştırmacı, o dönem bölgenin hayvancılıkla geçindiğini, bölgedeki İspanyol ve Portekizli çobanların aynı meralarda hayvanlarını otlattığını ve iki taraf arasında evlilikler olduğunu söylüyor.

İspanya tarafı da iddiasını, Cabrillo'nun bazı sebeplerle verdiği yeminli ifadelerinde Cordobalı olduğunu beyan etmesine dayandırıyor. Bu ifadelerin de Sevilla, New York ve Guatemala'daki arşivlerde mevcut olduğu kaydediliyor.

Palma del Río şehir idaresi ve Casa de España Derneği, İspanya hükümetine bu konuda bir soruşturma yürütme talebinde bulundu. Taraflardan yapılan açıklamada, “İspanya hükümetinin bu konuda bir soruşturma başlatarak, 'Kaliforniya'daki Portekiz topluluğu tarafından baskıyla üretilen bu saçmalığa' bir son vermesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, kaşifin Portekizce ismine ithafen “João Rodrigues Cabrilho diye biri hiçbir zaman yaşamadı” denildi. Diplomatik kaynaklar tabelanın yerine geri koyulması ve “gerçeğin kabul görmesi için” şikayetin İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edileceğini söylüyor.

Anıtın resmi sitesinde ise, kaşifin İspanya'da doğduğu ve (İspanya adına Meksika'yı işgal eden denizci) Hernan Cortes'in emriyle Azteklerle savaştığı yazıyor. Sitede ayrıca, kaşifin Kaliforniya'ya ayak bastığında bölgenin İspanya Kralı'na ait olduğunu açıkladığı bilgilerine yer veriliyor.

İspanya'nın argümanları öne çıkıyor

Cabrillo'nun İspanya doğumlu olduğu biliniyor. Çünkü Cabrillo bir kalyonun sandıklarında saklanan 1000 peso altının ortadan kaybolmasıyla ilgili sorguya çekildiğinde İspanya doğumlu olduğunu söylemiş.

Bahse konu belge, araştırmacı Dr. Wendy Kramer tarafından 2015 yılında bulundu. Belgede, kaşifin bugün Palma del Río olarak isimlendirilen Palma de Micer Gilio'da doğduğunu söylediği bilgisi yer alıyor. Kramer ayrıca bu belgeyi New York ve Guatemala'daki arşivlerde bulduğu başka belgelerle de desteklediğini belirtiyor.

İspanyol diplomatik kaynaklarından yapılan değerlendirmede, söz konusu tartışmanın “tarihin gözden geçirilmesi arzusuyla yürütülmediği ve meselenin yerel çıkarların bir çatışması olduğu” vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Portekiz ile olan dostane ilişkilerimiz düşünüldüğünde bu karmaşık bir konu ama Cabrillo kesinlikle İspanyol'du” ifadelerine de yer verildi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, ulusal parkın yetkilileri iki tarafı da memnun etmek için çabalıyor. Yetkililer, müzedeki tanıtıma Cabrillo'nun Portekiz kökenlerine dair iddialara da yer verilmesini önermiş ama Kramer'in 2015'teki bulgularının ardından bu konu rafa kalkmış.

Palma Del Rio belediye başkanı da dahil oldu

Öte yandan, Palma del Rio Belediye Başkanı Esperanza Caro de la Barrera da meseleye dahil oldu. Barrera, 2015'de Kramer'in kaşifin kökenlerine ilişkin gizemi çözdüğünü söyledi. “Bilimsel gerçeğinin tanınması konusunda politik zorluklar olduğunu fark ediyoruz.” diyen Barrera, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Sürece saygılı olmak için bütün samimiyetimizi göstermeye çalıştık. Tabelanın kaldırılmasından büyük üzüntü duyuyoruz.”

Cordoba şehri yönetimi de İspanya Büyükelçiliği'nin ve İspanyol hükümetinin bu konuda sağlam tavır göstermesini istediklerini duyurdu. Yönetimin açıklamasında “Tabela ortadan kaldırılabilir ama gerçekler kaldırılamaz” denildi.

Kaynak: Haber Global

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye dublörünü mü gönderdi? Bu görüntüler konuşuluyor
Foto Galeri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye dublörünü mü gönderdi? Bu görüntüler konuşuluyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye dün gece Elon Musk'ın Starlink uydularıyla ürktü! Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı! Neden tepemizden geçtiler
Türkiye dün gece Elon Musk'ın Starlink uydularıyla ürktü! Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı! Neden tepemizden geçtiler
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor MEB duyurdu
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor MEB duyurdu
İller arası öğretmen yer değiştirme ve atamalar ne zaman?
İller arası öğretmen yer değiştirme ve atamalar ne zaman?
Türkiye ile Finlandiya arasında diplomasi trafiği! Üst düzey görüşme
Türkiye ile Finlandiya arasında diplomasi trafiği! Üst düzey görüşme
Kıyıya vurdu... Balık tutan vatandaş fark etti! Pimi çekilmemiş el bombası bulundu
Kıyıya vurdu... Balık tutan vatandaş fark etti! Pimi çekilmemiş el bombası bulundu
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022 MEB lise kayıt tarihleri
Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022 MEB lise kayıt tarihleri
Ahmet Taşgetiren'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiri: Sabredin diyorsunuz ama...
Ahmet Taşgetiren'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiri: Sabredin diyorsunuz ama...
Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?
Sadettin Saran nereli yaşı kaç? Sadettin Saran serveti ne kadar, şirketleri hangisi?
AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!
AK Partili vekiller rapor yazdı! Temmuz zamları sonrası sahada durum önceye göre lehimize döndü!
En düşük en yüksek uzman çavuş maaşları kaç para oldu 2022 yeni maaşlar
En düşük en yüksek uzman çavuş maaşları kaç para oldu 2022 yeni maaşlar