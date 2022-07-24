SİHA'ların vurduğu terörist için ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan taziye!

SİHA'ların vurduğu PKK/YPG'li terörist için ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM taziye mesajı yayınladı. ABD'nin teröristlerle olan sıcak bağı bir kez daha ispatlandı.

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ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM resmi Twitter hesabından, SİHA'lar tarafından Suriye'de vurulah teröristler için taziye mesajı paylaşımı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonlarda, örgüte bir darbe daha indirilmişti. SİHA’nın Kamışlı kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda, PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin 3 üyesinin SİHA saldırısında hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.

Terör örgütü kaynaklarından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden üyelerinin kimlik bilgileri şöyle:

“Jiyan Tolhildan” kod adlı Salwa Yusuf

“Roj Habur” kod adlı Cana Hisso

“Barin Botan” kod adlı Ruha Beşir