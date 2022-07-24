İstanbul'da ormanlarda ve piknik alanlarında alarm! Tek tek kontrol edildi
İSTANBUL'da ormanlık ve mesire alanlarında yangın alarmı verildi. Valiliğin aldığı yasak kararı kapsamında ormanlık alanlarda jandarma ve zabıta ekipleri denetim yaparak mangal ve nargile yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına yönelik olarak, İstanbul’da orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile 5 Temmuz 2022 - 31 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.
İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğu belirtilirken, bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki Çataldağ ve Dindere, Sırapınar Mahallesi'ndeki Çanakçıdere, Hüseyinli Mahallesi'ndeki Çimenli Kuyular ormanları ile Koçullu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaptı. Ekiplerce yine Reşadiye, Esen Cile ve Güvercinlik piknik alanlarında da yapılan kontrollere, jandarma komando timleri ile asayiş devriye ekipleri katıldı.
Alınan karar doğrultusunda Sancaktepe’de Aydos Ormanında mesire alanında Sancaktepe TEM Büro Amirliği Ekipleri, Devriye Ekipler Amirliği Görevlileri ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ormanda piknik yapan vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları kontrol edildi.