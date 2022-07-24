İstanbul'da ormanlarda ve piknik alanlarında alarm! Tek tek kontrol edildi

İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğu belirtilirken, bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığı belirtildi.