BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lozan Antlaşması yıl dönümü için yayınladığı mesajında "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, "Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayri askeri statüsü teyit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, imzalanmasından bu yana geçen 99 yıllık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Lozan Barış Antlaşması'nın 99’uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih dönemi...
YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih dönemi...
Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak
Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak
2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii 6,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum
Levent Göktaş: Silivri'ye bir daha girmeyeceğim. Beni kullananlar girecek bu akşam açıklıyorum
 Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu! Ölümü şüpheli görüldü
 Caminin bahçesinde ağaca asılı bir ceset bulundu! Ölümü şüpheli görüldü
Bolu'da sudan zehirlenmede acil karar! Kaç kişi daha hastanede? Valilik açıkladı
Bolu'da sudan zehirlenmede acil karar! Kaç kişi daha hastanede? Valilik açıkladı
PTT personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
PTT personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?
Antalya'da orman yangını! Aşırı sıcaklardan alev aldı!
Antalya'da orman yangını! Aşırı sıcaklardan alev aldı!
Mahmut Özer duyurdu okullarda 500 bin kişi daha yetiştirilecek
Mahmut Özer duyurdu okullarda 500 bin kişi daha yetiştirilecek
Aşure ayı ne zaman başlar Diyanet 2022 aşure günü kaç gün sürecek?
Aşure ayı ne zaman başlar Diyanet 2022 aşure günü kaç gün sürecek?