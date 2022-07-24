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Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak

Anlaştılar! Afganistan İran'dan 350 bin ton petrol alacak

Taliban yönetiminin Maliye Bakanlığı, İran ile yapılan anlaşmaya göre 350 bin ton petrol alımı yapılacağını açıkladı.

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Bakanlığın açıklamasına göre, Taliban geçici hükümetini temsilen Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları ile Afganistan Merkez Bankası ve Ulusal Gaz ve Petrol Şirketi temsilcileri, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İranlı petrol şirketlerinin temsilcileriyle görüşen Afgan heyet, İranlı yetkililerle petrol ürünlerinin alımı, kalitesi ve Afganistan'a nakli konularını ele aldı.

Heyetler ayrıca, petrol boru hattının uzatılması, ortak petrol rafinerisi kurma ve tüccarlara kolaylık sağlama gibi konular üzerinde görüşürken bu konulara ilişkin iş birliğini geliştirmek adına ortak bir komitenin oluşturulması üzerinde anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, Afganistan'da petrol fiyatının düşürülmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla İran'dan 350 bin ton petrol alımını öngören bir anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.


Petrol alımını yapacak Afgan şirketlerinin, daha sonra Taliban yönetimi tarafından belirleneceği kaydedilen açıklamada, söz konusu alımın bu yıl içerisinde başlayacağı ve bu şekilde ülkede artan petrol fiyatlarının düşmesinin beklendiği ifade edildi.

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