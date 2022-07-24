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YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih dönemi...

YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih dönemi...

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sorgulama ekranından YKS sonuçları öğrenilebiliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak. 2022 YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu…

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının adresinden açıklandığını duyurdu.

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 

YKS 2022 sonuç sorgulama

Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

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